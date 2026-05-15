James Franco (48) ist wieder da - zumindest ein bisschen. Beim 79. Filmfestival in Cannes erschien der Schauspieler an der Seite seiner Freundin Izabel Pakzad (30) zur Eröffnungszeremonie im Palais des Festivals. Franco hatte sein neues Action-Thriller-Projekt "Foster" bereits am Vortag auf dem Markt präsentiert.

Es war ein kleines Comeback für Franco, gegen den 2018 Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens laut geworden waren. Danach zog er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er selbst sieht das aber anders: "Es stimmt nicht, dass ich mich versteckt habe. Ich bin die letzten drei oder vier Jahre hier gewesen, habe Projekte verkauft, großartige Filme gesehen", erklärte er gegenüber dem Branchenblatt "Deadline". Von einem triumphalen Comeback in Cannes will er deshalb nichts wissen.

Ob er sich ungerecht behandelt fühle? "Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich gehe einfach weiter und versuche, ein positives Leben zu führen", erklärte Franco. "Ich versuche, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Ich glaube, ich wurde dazu gemacht, Filme zu drehen. Das ist so ziemlich alles, was ich tun kann."