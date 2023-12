James Gunn (57) ist zur "Person des Jahres" von der Tierschutzorganisation PETA gewählt worden. Der Filmemacher setze sich in allen Facetten seines Lebens für Tiere und deren Wohl ein, heißt es in der Begründung. Er folgt damit auf Stars wie James Cromwell (83), Billie Eilish (21) und Oprah Winfrey (69), wie "The Hollywood Reporter" berichtet.