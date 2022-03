In dem verrückten Action-Film "Everything Everywhere All At Once" wird die kampferprobte Michelle Yeoh in ein Multiversum verschlagen, wo sie auf diverse GegnerInnen trifft und sich gegen immer neue Bedrohungen zur Wehr setzen muss.

Mit dabei ist in der schrägen Sci-Fi-Komödie auch Jamie Lee Curtis, die in dem ersten Trailer dank Brille und Perücke in ihrer Rolle als Steuer-Beamtin kaum zu erkennen ist.