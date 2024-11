Der Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, steht mit seiner Entwicklung seit der Übernahme durch Techmilliardär Elon Musk (53) in der Kritik. Zuletzt wurde bekannt, dass Musk von Donald Trump (78) einen Posten erhält und die neue Regierungsabteilung für Regierungseffizienz leiten soll. Es scheint also kein Zufall, dass Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65) am 13. November ihren Abschied von X verkündet hat.