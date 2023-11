Wird der Schwestern-Konflikt Thema?

Die Show-Verantwortlichen sollen sich dem Bericht zufolge von ihr bisher unbekannte Details über ihre zerrüttete Beziehung zu ihrer älteren Schwester erhoffen. Die Pop-Prinzessin hatte unlängst mit ihrer Autobiografie "The Woman In Me" für Schlagzeilen gesorgt. Der US-Star behauptet in dem Skandalbuch unter anderem, Jamie Lynn habe ihr nicht geholfen, nachdem die Sängerin gegen ihren Willen in eine stationäre Behandlungseinrichtung eingewiesen worden war.

Zuvor hatte auch Jamie Lynn ihre Probleme mit ihrer großen Schwester in ihren 2022 erschienenen Memoiren "Things I Should Have Said: Family, Fame, and Figuring it Out" zum Ausdruck gebracht.