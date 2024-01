72-jährige Jane Seymour spricht offen wie nie über Sex im Alter

Seit einigen Monaten ist US-Schauspielerin Jane Seymour (72) wieder glücklich verliebt: Im Oktober 2023 machte sie ihre Beziehung mit dem Musiker John Zambetti bekannt. Das ehemalige Bond-Girl blickt auf ein bewegtes Liebesleben zurück: Hinter ihr liegen vier Ehen, ein paar lange Partnerschaften und zahlreiche Dates. Eigentlich wollte Seymour nach ihrer letzten Trennung erstmal allein bleiben, verrät sie nun in einem Essay für die "Cosmopolitan"-Reihe "Sex after 60".

Nach ihrer letzten Trennung habe sie festgestellt, dass es in ihren vergangenen Partnerschaften nie um Romantik oder um sie gegangen sei. "Ich verschwand in der Beziehung. Ich habe in meinem Leben den Männern immer die Macht und die Zügel überlassen", schreibt sie. In ihrer bewussten Single-Phase habe sie sich dann "so vollkommen wie nie zuvor gefühlt", berichtet Seymour: "Zum ersten Mal in meinem Leben war ich nicht die andere Hälfte eines Mannes."