Schon als Kind begann Janis Paige mit dem Singen, nach der High School zog sie von Tacoma, Washington nach Los Angeles. Sie wollte Opernsängerin werden, wurde aber für den Film entdeckt , wie sie später schrieb . In L.A. sang sie in der Hollywood Canteen, einem Nachtclub für Soldaten, eine Opernarie. Als sie von der Bühne kam, wartete laut eigener Aussage ein Talentscout auf sie. Sie debütierte in dem berühmten Musical "Badende Venus" (1944) mit Esther Williams (1921-2013).

Janis Paige ist tot . Die Schauspielerin und Sängerin starb bereits am 2. Juni 2024 in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes. Das bestätigte ihr Freund Stuart Lampert US-Medien. Die Veteranin von Broadway und Hollywood wurde 101 Jahre alt .

Karriere im Schatten von Doris Day

Den ganz großen Durchbruch in Hollywood schaffte Janis Paige trotz etlicher Rollen nicht. In "Zaubernächte in Rio" spielte sie 1948 zwar die Hauptrolle, wurde aber von der Filmdebütantin Doris Day (1922-2019) in den Schatten gestellt. In der Folge wechselte Paige zum Broadway. Dort wurde sie mit der Hauptrolle in dem Musical "The Pajama Game" doch noch zum Star. Doch als die Show unter dem Namen "Picknick im Pyjama" verfilmt wurde, ging ihr Part an - Doris Day.

In der Folge pendelte Janis Paige zwischen Broadway, Hollywood und Fernsehen. Auf der großen Leinwand tanzte sie in "Seidenstrümpfe" mit Fred Astaire (1899-1987), auf dem kleinen Bildschirm hatte sie mit "It's Always Jan" eine auf sie zugeschnittene Sitcom. Doch sie lief nur eine Staffel lang. Danach drehte sie kontinuierlich weiter, laut der Datenbank IMDb umfasste ihre Karriere in Film und Fernsehen 104 Auftritte.