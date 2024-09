"Er war mein einziges Geschwisterkind , und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Als ich ihn verlor, fühlte ich mich, als hätte ich die Hälfte meiner Seele verloren", gibt die Schauspielerin (ihr neuer Kinofilm "Amber Alert" startet am 27. September in den US-Kinos) ehrlich zu. Sie erinnert sich daran, das Haus nicht mehr verlassen zu haben. "Ich musste schreckliche Paparazzi-Bilder von mir sehen von Jansens Beerdigung, die an einem sehr privaten Ort stattfand, und es war schockierend ", erzählt sie dem US-Magazin, dessen Cover "People" auf Instagram postet . "Meine Agoraphobie verstärkte sich, mit der ich in der Vergangenheit schon zu kämpfen hatte."

Innerhalb weniger Tage war die zierliche Blondine nicht mehr wiederzuerkennen. "Ich war förmlich aufgeblasen", redet sie über die schnelle Gewichtszunahme, die sie damals erlebt hatte. Sie sagt, dass der "Stress und das Cortisol" dazu geführt hätten. "Ich fühlte mich nicht stark genug, um mich anzuziehen und aus dem Haus zu gehen, aber ich wusste auch, dass ich raus und mich bewegen musste, sonst würde ich nie aufhören, so auszusehen und mich so zu fühlen", berichtet Panettiere. "Es wurde zu einem zerstörerischen Hamsterrad." Mit der Hilfe einer Personaltrainerin arbeitete sie an ihren körperlichen Problemen und an ihren mentalen: "Die langen Spaziergänge waren wie eine Therapiesitzung."

Aus dem traurigen Verlust hat Hayden Panettiere auch etwas Positives gewinnen können: "Wenn dir etwas so Massives passiert ist, lernst du wirklich, dich nicht von kleinen Dingen verärgern zu lassen. Denn sobald etwas so Schreckliches, so Tiefgründiges, so Katastrophales in deinem Leben passiert, gibt es nicht viel, was dich wirklich noch erschüttern kann."