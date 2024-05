Beziehung auf der ComicCon bestätigt

Gerüchte um eine neue Frau an Jason Momoas Seite gab es schon länger. Vor wenigen Tagen (12. Mai) bestätigte er beim ComicCon Festival in Basingstoke, dass er wieder in festen Händen ist. "Ich bin in einer Beziehung, und zwar schon seit einer ganzen Weile. Ich genieße einfach die Privatsphäre", erzählte er in einem Video der Veranstaltung, das auf X kursiert.

Jason Momoa war zuvor mit Lisa Bonet (56) liiert. 2017 heiratete das Paar, das die beiden gemeinsamen Kinder Lola (16) und Nakoa-Wolf (15) hat. 2022 gab das einstige Hollywood-Traumpaar seine bereits zurückliegende Trennung bekannt. Die Scheidung wurde aber erst im Januar 2024 eingereicht.