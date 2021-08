Der US-Schauspieler Jay Pickett ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Er sei plötzlich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Filmprojekt "Treasure Valley" zusammengebrochen, wie sein Co-Star Travis Mills auf Facebook bekannt gab. Todesursache sei wahrscheinlich ein Herzinfarkt gewesen.

"Jay Pickett, unser Hauptdarsteller, Autor, Produzent und Schöpfer dieses Films, starb, als wir am Set waren, um eine Szene zu drehen. (...) Alle Anwesenden versuchten so gut sie konnten, ihm das Leben zu retten", erklärte Mills in dem Statement.