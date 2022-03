Jeff Bridges gibt Krebs-Update: "Fühle mich großartig"

Im September 2021 verriet Bridges, dass der Krebs ein Jahr nach seiner Diagnose nur noch "so groß wie eine Murmel" sei, und er auch eine Corona-Erkrankung überstanden hatte. Mittlerweile fühle er sich "großartig" – weshalb der Dreh zur FX-Serie "The Old Man" nach mehreren Verzögerungen abgeschlossen werden konnte.

Bridges spielt darin einen ehemaligen CIA Agenten, der auf der Flucht vor (ehemaligen?) FeindInnen ist und mit den Anfängen einer Alzheimer-Erkrankung kämpft. "Das ganze Team hat mir die Zeit und die Unterstützung gegeben, die ich gebraucht habe."

Sein Kampf gegen den Krebs hätte außerdem seine Rolle stark beeinflusst: "In Zeiten wie diesen scheint es ohnehin so, als würde man sich mehr mit Spiritualität und Philosophie beschäftigen. Man wird getestet. All das ist durch diese Erfahrung reifer geworden. Ich bin immer mit der selben Einstellung an das Leben herangegangen, aber das hat meine Sichtweise geschärft."

Wann und wo "The Old Man" bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.