Goldblum und seine Band präsentieren das dritte Album

"Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra" haben bereits zwei Alben veröffentlicht, an denen auch der deutsche Trompeter Till Brönner und US-Superstar Miley Cyrus mitwirkten. Um das heuer erschienene dritte Album "Plays Well With Others" vorzustellen, tourt das Orchester nun durch Europa.

Wir erleben Goldblum am Klavier, John Storie als Gitarristen, Alex Frank am Bass, Joe Bagg am Keyboard, James King und Scott Gilman am Saxophon und Kenny Elliott als Schlagzeuger. Während der Vorführung wird Goldblum auch das Publikum mit Fragen einbeziehen und nicht nur klassischen Jazz spielen, sondern schauspielerisch improvisieren.

Hier gibt euch Goldblum eine Kostprobe seines musikalischen Könnens: