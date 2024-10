Schauspielerin Jennie Garth erlitt zwei Fehlgeburten

In den 1990ern erlangte Jennie Garth (52) durch ihre Rolle der Kelly Taylor in der US-Kultserie "Beverly Hills, 90210" internationale Berühmtheit. Mittlerweile ist sie dreifache Mutter und seit 2015 in dritter Ehe mit dem Produzenten Dave Abrams (43) verheiratet. In der jüngsten Episode ihres Podcasts "I Choose Me With Jennie Garth" berichtete sie nun gemeinsam mit ihrem Gatten von der bisher dramatischsten Phase ihrer Beziehung.