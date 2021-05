Für Jennifer Aniston war Brad Pitt "wundervoll" in "Friends"

Lieblings-Star-Gäste

Kudrow bezeichnete Pitts Auftritt in der Folge "The One with the Rumor" (dt. "Der Hass-Club") ebenfalls als einen ihrer Favoriten. Aber auch Ben Stiller, Reese Witherspoon, Paul Rudd und weitere Hollywood-Stars wurden von den drei Schauspielerinnen als Lieblingsgäste bezeichnet.

Pitts Auftritt bei "Friends" brachte ihm 2002 sogar eine Emmy-Nominierung ein. Er spielte einen ehemaligen Mitschüler von Anistons Figur Rachel Green. Während der Dreharbeiten waren Aniston und Pitt bereits verheiratet. Sie trennten sich 2005.

Das Special "Friends: The Reunion" ist ab 27. Mai auf Sky zu sehen.