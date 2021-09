Bei Jennifer Aniston verhält es sich in etwa so wie mit ihrem Ex Brad Pitt: Kaum wird sie mit einem Typen gesichtet, wird ihr sofort eine Affäre nachgesagt. Bei Brad Pitt ist es seit der Trennung von Angelina Jolie nämlich ganz ähnlich.

Ihm wurde aber auch schon ein Techtelmechtel mit Jennifer Aniston nachgesagt, nachdem sie sich vermutlich rein freundschaftlich getroffen hatten. Irgendwie will niemand so wirklich glauben, dass diese beiden Hollywood-Schönheiten gerne und freiwillig Single sind.

Jennifer Aniston hat diese Frage aber erst kürzlich beantwortet: In einem Podcast-Interview erklärte die 52-Jährige, dass sie seit ihren 20ern immer in Beziehungen gewesen sei und die Zeit als Single nun sehr genossen habe. Jetzt wäre sie aber doch bereit, sich "selbst mit einem anderen zu teilen" und sei offen für einen "neuen Mann" in ihrem Leben. Jemand Bestimmtes sei aber noch nicht auf ihrem Radar, sagt sie. Bis 2018 war die Schauspielerin mit Justin Theroux verheiratet.