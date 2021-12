Karriere Kindern vorgezogen?

Im Interview sprach Aniston außerdem über verletzende Schlagzeilen in der Vergangenheit und kritisierte diese stark: "Ich habe mir die Schwangerschaftsgerüchte sehr zu Herzen genommen und dieses Ganze: 'Oh, sie zog ihre Karriere Kindern vor.' (...) Es ist doch so: 'Ihr habt keine Ahnung, was bei mir persönlich vorgeht, auch medizinisch nicht, warum ich keine Kinder haben kann... oder kann ich Kinder haben?' Sie haben keine Ahnung, und das war wirklich verletzend und einfach gemein."

"Werde ich immer noch Zwillinge bekommen? Werde ich das Wunder einer Mutter mit 52 Jahren?", meinte die Schauspielerin sarkastisch. Sie fügte hinzu, dass die sozialen Medien jetzt mit Gerüchten fortsetzen würden, die früher Klatschmagazine geschrieben hätten. "Ich weiß nicht, wieso unsere Gesellschaft so grausam ist. Ich frage mich oft, was sie davon haben", so Aniston abschließend.