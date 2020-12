Jennifer Aniston kassiert Shitstorm für Pandemie-Weihnachtsschmuck

Das Foto einer etwas untypischen Weihnachtsdekoration in der Instagram-Story von Jennifer Aniston sorgte auf Twitter für Unmut. Aniston hielt ein Holzstück mit der Aufschrift "Our First Pandemic 2020" kommentarlos in die Kamera. Ob die Deko tatsächlich ihr gehört oder ob sie das Foto in einem Laden gemacht hat, ist unklar.

Jedenfalls nutzten UserInnen diese Gelegenheit, um ihre Wut auszudrücken – und wurden dabei äußerst kreativ.