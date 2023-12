"Er war glücklich und gesund"

Auf die Frage, wie die Welt sich an Matthew Perry erinnern soll, erklärte Aniston "Variety": "Wie er sagte, würde er gerne in Erinnerung bleiben. Er war glücklich. Er war gesund. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört. Er kam in Form. Er war glücklich - das ist alles, was ich weiß." Sie fügte hinzu, dass sie an jenem Morgen mit ihm Textnachrichten ausgetauscht habe: "Er hatte keine Schmerzen. Er hatte keine Probleme. Er war glücklich."

Weiter meinte Aniston: "Ich möchte, dass die Leute wissen, dass er wirklich gesund war" und er ein Ziel gehabt habe. "Ich vermisse ihn sehr. Das machen wir alle. Junge, er hat uns wirklich zum Lachen gebracht." Aniston sprach auch über die unzähligen Huldigungen, die Perry nach seinem Tod zuteilwurden, und nannte die Unterstützung der Hollywood-Community "so schön". Sie sagte "Variety" zudem: "Ich hoffe, er kann erfahren, dass er auf eine Weise geliebt wurde, wie er es nie gedacht hätte."