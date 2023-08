Druck der Öffentlichkeit war sehr schmerzhaft

Schauspieler Adam Sandler (56) und seine Frau Jackie (48), langjährige Freunde von Jennifer Aniston, würden ihr demnach jedes Jahr Blumen zum Muttertag schicken. Als Zeichen der Anerkennung, obwohl sich ihr sehnlichster Wunsch nicht erfüllt hat.

Die 54-Jährige hatte mehrfach versucht, schwanger zu werden, war auch in einer Kinderwunsch-Klinik, wie sie verriet: "Ich habe eine IVF-Behandlung gemacht, chinesische Tees getrunken, und so weiter. Ich habe alles versucht", verriet Aniston 2022 dem Magazin "Allure". Der ständige Druck der Öffentlichkeit sei sehr schmerzhaft gewesen. Auch Behauptungen, ihr sei die Karriere wichtiger gewesen als Kinder, seien unwahr. "Es waren absolute Lügen", so die Schauspielerin.

Heute ginge es Jennifer Aniston hingegen sehr gut, und sie habe ihren Frieden damit gemacht, dass es nicht sein sollte. Die Schauspielerin war bisher zweimal verheiratet. Von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt (59) und von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux (52).