Schockmoment für Jennifer Aniston (56): Ein Mann ist am 5. Mai 2025 festgenommen worden, nachdem er mit seinem Auto in das Eingangstor der 21-Millionen-Dollar- Villa der Schauspielerin in Bel Air gerast war. Das berichtete unter anderem "ABC News".

Jennifer Aniston zieht nach Montecito

Angeblich ist Jennifer Aniston gerade dabei, ihr Anwesen in Bel Air, einem Stadtteil von Los Angeles, zu verlassen. Laut "New York Post" plant die Schauspielerin in ein etwa 15 Millionen Dollar teures Haus in Montecito zu ziehen. Aniston soll ihr neues Anwesen im September 2022 von Talkshow-Star Oprah Winfrey (71) gekauft haben. Berichten zufolge hat sie die letzten drei Jahre damit verbracht, das Gebäude im toskanischen Stil mit vier Schlafzimmern zu renovieren.

In Montecito hat Aniston ebenfalls eine prominente Nachbarschaft: Gwyneth Paltrow (52), Cameron Diaz (52) sowie Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) leben dort unter anderem.