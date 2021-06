Jennifer Lopez und Ben Affleck: Erster öffentlicher Kuss

J.Lo und Ben Affleck lernten einander 2002 bei Dreharbeiten zum heute legendären Kino-Flop "Gigli" kennen und lieben. Nur wenige Monate später gaben sie bereits ihre Verlobung bekannt. 2003 wurde ihre Hochzeit nur Tage vor dem geplanten Termin verschoben, 2004 folgte ihre Trennung. Die Bennifer-Ära war von großem medialen Interesse und Paparazzi geprägt – Jennifer Lopez thematisierte diesen Umstand im Musikvideo zu "Jenny from the Block". Das zugehörige Album "This Is Me... Then" widmete sie damals Ben Affleck. Erst kürzlich verkündete sie auf Instagram, dass es bis heute ihr Lieblingsalbum sei.