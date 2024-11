Auch Jennifer Lopez (55) mischt sich nun in den US-Wahlkampf ein. Nachdem Donald Trump (78) auf einem Wahlkampf-Event Puerto Rico beleidigt hat, zeigen sich immer mehr Stars mit Latino-Wurzeln empört. Darunter auch Lopez.

"Ich werde mit Stolz meine Stimme für Kamala Harris abgeben", sagte sie am 30. Oktober auf einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in Las Vegas. In ihrer Rede wandte sie sich gezielt an die Latino-Community in den USA: "Dies ist auch unser Land, und wir müssen unser Wahlrecht am 5. November ausüben".