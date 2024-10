Trotz zunächst hollywoodreifem Verlauf war der Liebe zwischen Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) kein Happy End vergönnt - das Scheidungsprozedere zwischen den beiden soll längst in vollem Gange sein. Auf direkte Aussagen über das Liebes-Aus wartete man vergebens - bis jetzt. Denn in einem ausführlichen Gespräch, das Lopez für das "Interview"-Magazin mit US-Komikerin Nikki Glaser geführt hat, spricht die Sängerin freizügig über ihr aktuelles Dasein als Single .

Sie habe festgestellt, "ganz allein zu Freude und Glück fähig zu sein. In einer Beziehung zu sein definiert mich nicht. Ich kann mein Glück nicht bei anderen Menschen suchen. Ich muss Glück in mir haben. Ich habe immer gesagt, dass ich ein glücklicher Mensch bin, suchte aber immer noch nach etwas, das jemand anderes ausfüllen könnte."

Im vergangenen Sommer habe sie gelernt, wie wichtig es ist, sich selbst genug zu sein . "Ich musste losziehen und allein sein. Ich wollte mir beweisen, dass ich das kann." Das sei zunächst verdammt schwer gewesen: "Es fühlt sich einsam, unbekannt und beängstigend an. Es fühlt sich traurig an, es fühlt sich verzweifelt an." Doch dann habe sich das Empfinden gewandelt und ins Gegenteil verkehrt.

"Ich suche gerade nicht nach jemandem"

Aus diesem Grund strebe sie derzeit auch keine neue Beziehung an und könne zum ersten Mal als Single sagen: "Ich suche gerade nicht nach jemandem." Der Liebe an sich habe sie deswegen aber nicht abgeschworen und sie selbst bezeichnet sich weiterhin als "Romantikerin, die es liebt in Beziehungen zu sein und mit jemandem alt werden will". Nun wisse sie aber, dass sie das nicht braucht, um sich "ganz und glücklich zu fühlen".

Wie US-Medien übereinstimmend vermeldeten, hat Lopez im August die Scheidung von Affleck eingereicht und als Datum der Trennung den 26. April 2024 angegeben. Über Beziehungsprobleme zwischen den beiden war in den vergangenen Monaten zuvor vielfach spekuliert worden.