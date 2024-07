Auf dem ersten der insgesamt drei Fotos strahlt sie stolz ihren Sohn an und hält dabei seine Hand, während Maximilian seinen Arm lässig über die Schulter seiner prominenten Mutter gelegt hat. Das zweite Bild zeigt ein Selfie der Sängerin mit Emme. Beide lächeln mit vom Wind verzausten Haaren in die Kamera. Mit dem letzten Bild blickt Lopez auf die Kindheit der Geschwister zurück: Emme und Maximilian liegen eng angekuschelt nebeneinander.

Affleck kauft sich neues Haus

Während Lopez von ihren Kindern schwärmt, befeuert Affleck die Gerüchte über eine Trennung. Der Schauspieler soll sich in der finalen Phase eines Hauskaufs befinden. Wie "TMZ" unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtete, liege der Preis für sein neues Anwesen im Westen von Los Angeles bei 20,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 19 Millionen Euro.

Wie das Magazin "People" Mitte Juni berichtete, soll Affleck während einer Abwesenheit seiner Ehefrau seine persönlichen Habseligkeiten aus der zuvor gemeinsam bewohnten Villa in Beverly Hills ausgeräumt haben und sich als vorläufige Bleibe eine Mietwohnung in Brentwood, einem exklusiven Stadtteil von Los Angeles, gesucht haben. Wenig später wurde bekannt, dass das Paar das erst im Mai 2023 bezogene Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten habe. Die Immobilienfirma "Zillow" bietet das Anwesen für 68 Millionen US-Dollar zum Verkauf an, was etwa 62 Millionen Euro entspricht.

Weitere Indizien für eine mögliche Trennung: Affleck und Lopez verbrachten ihren zweiten Hochzeitstag am 16. Juli getrennt voneinander. Auch auf Jennifer Lopez' Party zu ihrem 55. Geburtstag am 24. Juli ließ sich ihr Gatte offensichtlich nicht blicken.