Jennifer Lopez und Ben Affleck: Zusammen und doch getrennt?

Beide haben eigene Begleiter an der Seite

Laut "Page Six" kamen Lopez und Affleck angeblich getrennt voneinander zu der Veranstaltung. Die Promiseite der "New York Post" berichtete weiter, dass die Sängerin ihre 16-jährigen Zwillinge Max und Emme mitbrachte, die sie mit Ex-Mann Marc Anthony (55) bekam. Affleck hatte seine Mutter, Chris Anne Boldt, als Begleitung an seiner Seite.

Lopez schien dem Bericht zufolge gut gelaunt zu sein, als sie die Abschlussfeier in einem schlichten, beigefarbenen Kleid betrat. Affleck dagegen präsentiert auf Fotos von der Veranstaltung einen ernsten Blick. Er kam in einem dreiteiligen blauen Anzug - und trug, genau wie Lopez, seinen Ehering.