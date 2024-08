Über zwanzig Jahre nach dem Ende der Kultserie "Baywatch" gibt es ein Wiedersehen mit den Darstellerinnen und Darstellern der Rettungsschwimmer von Malibu. Schauspielerin Nicole Eggert (52), die damals in zwei Staffeln Summer Quinn spielte, hat als Produzentin mehr als 35 ehemalige Seriendarsteller zusammengetrommelt, um im neuen Format "After Baywatch: Moment in the Sun" (in den USA beim Streamingdienst Hulu erschienen) über ihre Zeit am Rettungsschwimmer-Set zu sprechen. Einer von ihnen schockiert alle: Jeremy Jackson (43).

Pubertät am Serien-Set Jackson war zehn Jahre alt, als er in den "Baywatch"-Cast aufgenommen wurde und den Sohn von David Hasselhoffs (72) Charakter Mitch Buchannon mimte. Er hat seine gesamte Jugend am Set zusammen mit Sexsymbolen wie Pamela Anderson (57) oder Carmen Electra (52) verbracht, was den Testosteron-gesteuerten Teenager zu fragwürdigen Handlungen verführt hat. In der neuen Miniserie gibt er zu, dass er sich nach langen Drehtagen in die Trailer seiner weiblichen Co-Stars "geschlichen" und an ihren getragenen Badeanzügen gerochen hat, wie "Page Six" berichtet. "Die Pubertät bei 'Baywatch' durchzumachen, war schmerzhaft", berichtet er in der Doku. "Ich war zu jung, um mit den Mädels zu schlafen, aber alt genug, um es zu wollen." Er fährt unverblümt fort: "Gewöhnlich schlich ich mich also in die Umkleiden der Frauen, nachdem sie mit ihrem Drehtag fertig waren, und schnappte mir ihre schmutzigen Badeanzüge." Vor allem Schauspielerin Nicole Eggert war dabei sein Objekt der Begierde.

Bei seinem Fetisch-Fehlverhalten blieb es nicht Der Schauspieler hat während seines letzten Jahres in der Fernsehsendung zwischen 1998 und 1999 Drogen genommen und wurde schließlich süchtig nach Crystal Meth. "Ich erinnere mich, dass David Hasselhoff mal sagte: 'Rauchst du Gras oder so?' Und ich dachte: 'Jesus, sie denken, ich rauche Gras?' Ich könnte ihnen nie die Wahrheit sagen. Was würden sie denken?'" In der Dokumentation bricht er nun sein Schweigen: "Wenn du seit fünf Tagen nicht geschlafen hast, Crystal Meth geraucht hast und dir dann jemand in die Augen geschaut und gesagt hat: 'Alter, geht es dir gut?' ist es das Schlimmste, was passieren kann."

Drogen und Körperverletzung Im Jahr der letzten Ausstrahlung der Serie 1999 wurde er wegen Drogendelikten verhaftet. Er verbrachte 90 Tage im Gefängnis und ließ sich daraufhin selbst in die Reha einweisen. "Mein Leben glitt mir durch die Hände wie Sand", resümiert er. Clean war der heutige 43-Jährige danach nicht. 2005 wurde er verhaftet, weil er ein Meth-Labor in seinem Haus eingerichtet hatte. Ein Jahrzehnt später wurde er 2015 erneut inhaftiert, nachdem er in Los Angeles angeblich einen Mann niedergestochen hatte. Die erfolgreiche TV-Serie "Baywatch" drehte sich von 1989 bis 2001 um ein Team von Rettungsschwimmern, die Ertrinkende retteten und denen in ihrem eigenen Liebesleben das Wasser bis zum Hals stand. In "After Baywatch: Moment in the Sun" werden die besten Momente und Hintergrundinfos zusammengetragen. Mitproduziert von"Baywatch"-Star Nicole Eggert, die öffentlich gemacht hat, dass bei ihr im Dezember 2023 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Aktuell geht es der Schauspielerin wieder "gut", wie sie dem "People"-Magazin verriet. Neben ihren Kindern sei die Dokuserie eine "großartige Ablenkung" gewesen.