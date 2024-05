Ein Film über zwei Cousins brachte ihm Polen noch näher

Der bisher letzte Film des Schauspielers, "A Real Pain", wurde in Polen gedreht - an mehreren Orten, zu denen er eine familiäre Bindung hat. Neben Dreharbeiten in Krasnystaw wurde unter anderem auch Material in Lublin, Warschau, Radom und Kraśnik aufgenommen.

Eisenberg, unter anderem bekannt aus "Zombieland" und "The Social Network", ist in dem Spielfilm nicht nur an der Seite von "Succession"-Star Kieran Culkin (41) zu sehen, er führte auch Regie. Es geht darin um zwei Cousins aus den Vereinigten Staaten, die nach Polen, in die Heimat ihrer Familien, reisen.