Seit 8. Juli ist die neue Staffel "Are You The One? – Realitystars in Love" auf TVnow unter anderem mit Kandidatin Jill Lange zu sehen. Während sie im Fernsehen Partys feiert und ihr "Perfect Match" sucht, liegt die 20-Jährige währenddessen krank Zuhause im Bett.

Wie "Promiflash" berichtet, hätte Lange bereits seit einigen Tagen Fieber und fühle sich schlecht, weshalb sie einen Corona-Test gemacht habe. Das Ergebnis: Der Realitystar ist tatsächlich an Corona erkrankt.