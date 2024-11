Die Filmwelt hat einen ihrer größten Komödienregisseure verloren: Jim Abrahams (1944-2024), der gemeinsam mit den Geschwistern David (77) und Jerry Zucker (74) Kultfilme wie "Top Secret!" (1984) und die "Nackte Kanone"-Reihe (1988-1994) schuf, ist tot. Wie sein Sohn Joseph dem Magazin "The Hollywood Reporter" bestätigte, verstarb der Filmemacher am 26. November in seinem Haus in Santa Monica im Alter von 80 Jahren.

Zusammen mit den Zucker-Brüdern revolutionierte Abrahams in den 1980er Jahren das Comedy-Genre. Ihr gemeinsamer Durchbruch gelang dem Trio 1980 mit "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ("Airplane!", 1980), einer überdrehten Katastrophenfilm-Parodie. Der Film, in dem Leslie Nielsen (1926-2010) seine zweite Karriere als Komödiant startete, wurde nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern schaffte es auch in die Liste der 1.000 besten Filme des "New York Times".