Das Paar war 16 Jahre zusammen und hatte "erst letztes Jahr im Juli in einer Hochzeit im Freien geheiratet, die sie sich schon immer gewünscht hat", schreibt der Witwer. "Wir sind um die Welt gereist und haben viele Menschen getroffen, die wir als Freunde betrachten. Rita war meine beste Freundin, meine Geliebte und meine wunderschöne Frau", fuhr er fort. "Rita hatte immer eine liebevolle Seele und wollte jedem helfen, selbst völlig Fremden." Der Mann der Verstorbenen erinnert die Hinterbliebenen in seinem Post außerdem daran, dass Rita eine Spendenaktion für eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation gestartet habe. Zudem informiert er darüber, dass Familie und Freunde der Verstorbenen bei einer Nachtwache am 7. Dezember in St. Catharines gemeinsam gedenken können.

Carrey hat schon seinen Bruder verloren

Rita hatte laut ihrer Facebook-Seite eine Karriere unter anderem als Co-Moderatorin einer Radioshow und Produzentin der YouTube-Show "Peet & Reet". Sie war eine von drei älteren Geschwistern des Hollywoodstars Jim Carrey, und bereits die zweite, die gestorben ist. 2019 hatte Carrey seinen Bruder John im Alter von 60 Jahren verloren. Dieser war an einer Blutkrankheit verstorben.

Ein Jahr nach dem Tod seines Bruders, erzählte Jim in der Daily Show mit Trevor Noah, dass er sein Buch "Memoirs and Misinformation" für seinen Bruder John geschrieben habe. Er ertrug seine Krankheit "wie ein Champion", sagte er damals. "Dieser Mann hat sich nie beschwert. Er hat nie gesagt: 'Oh mein Gott, ich kann nichts tun wegen dem, was ich habe' oder 'was ich auszuhalten habe'."