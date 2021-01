Jim Carrey wird 59. Jahre alt

Mit dem zukünftigen Präsidenten Joe Biden verbindet Carrey ebenfalls eine Menge: Er parodierte den Politiker im letzten Jahr wiederholt in der Comedy-Show "Saturday Night Live", und will sein Engagement jetzt beenden. Aber natürlich ist der in der kanadischen Provinz Ontario geborene Carrey viel mehr als nur ein Parodist. Er zählt seit vielen Jahre zu den bekanntesten Schauspielern in Hollywood.