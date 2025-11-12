"Wir sind seit fast 23 Jahren auf Sendung, und ich musste im Laufe der Zeit schon einige schwere Monologe halten", sagte er. "Aber dieser hier ist der schwerste, denn letzte Nacht, heute früh, haben wir jemanden verloren, der etwas ganz Besonderes war und viel zu jung, um zu gehen."

Jimmy Kimmel (57) hat in seiner TV-Show um einen engen Freund geweint . Cleto Escobedo III , der musikalische Leiter und Bandleader von "Jimmy Kimmel Live!", war kurz zuvor im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Moderator der Late-Night-Show war voller Trauer, als er seinen Monolog zu Ehren des Musikers begann.

Freunde seit der Kindheit

Kimmel erinnerte sich daran, wie er Escobedo in seiner Kindheit kennengelernt hatte, und erzählte von einigen Momenten, die er mit ihm damals in Las Vegas verbrachte. "Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Wir haben so viel gelacht. Wir hatten unsere eigene Sprache, die fast niemand sonst verstand", sagte Kimmel über die besondere Verbindung, die er zu Escobedo hatte.

Als Jimmy Kimmel schließlich den Job als Moderator der Late-Night-Talkshow von ABC bekam, schlug er Escobedo als Leiter der Showband vor. Der TV-Star erklärte unter Tränen: "Alle lieben Cleto. Alle hier in der Show - wir sind am Boden zerstört. Es ist einfach nicht fair. Er war der netteste, bescheidenste, freundlichste und lustigste Mensch."

Zuvor hatte Kimmel einen Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem er den Tod seines engen Freundes bekannt gab: "Heute früh haben wir einen großartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Menschen verloren, meinen langjährigen Bandleader Cleto Escobedo III", schrieb der Moderator. "Zu sagen, dass wir untröstlich sind, wäre eine Untertreibung. Cleto und ich waren seit meinem neunten Lebensjahr unzertrennlich. Die Tatsache, dass wir jeden Tag zusammenarbeiten durften, war ein Traum, den keiner von uns jemals für möglich gehalten hätte. Schätzt eure Freunde und bitte schließt Cletos Frau, Kinder und Eltern in eure Gebete ein."