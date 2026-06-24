Joe Manganiello (49) hat schwere gesundheitliche Probleme öffentlich gemacht. Der Schauspieler litt unter lebensbedrohlichen Folgen mehrerer Autoimmunerkrankungen - am Ende musste ihm sogar ein Organ entfernt werden.

In einer Ankündigung zu seinen im Oktober erscheinenden Memoiren "Bloodlines" berichtet der 49-Jährige, er habe mit "einer ganzen Reihe von Autoimmunerkrankungen" zu kämpfen gehabt, die seine Schilddrüse, sein Verdauungssystem, seine Haut, seine Lunge und seine Augen befallen hätten.

Sieben Jahre lang kämpfte Manganiello gegen die Erkrankungen. In dieser Zeit litt er unter chronischen Schmerzen, musste sich nach eigenen Angaben einer lebensrettenden Organentnahme unterziehen und geriet in eine existenzielle Krise. Es sei ein langwieriger Kampf ums Überleben gewesen. Welches Organ ihm entfernt werden musste, verriet der Schauspieler zunächst nicht. Auch die Ärzte hätten kaum Antworten und keine klare Erklärung gehabt, so Manganiello.