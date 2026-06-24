Joe Manganiello: Organ-Entfernung nach schwerer Erkrankung
Joe Manganiello (49) hat schwere gesundheitliche Probleme öffentlich gemacht. Der Schauspieler litt unter lebensbedrohlichen Folgen mehrerer Autoimmunerkrankungen - am Ende musste ihm sogar ein Organ entfernt werden.
In einer Ankündigung zu seinen im Oktober erscheinenden Memoiren "Bloodlines" berichtet der 49-Jährige, er habe mit "einer ganzen Reihe von Autoimmunerkrankungen" zu kämpfen gehabt, die seine Schilddrüse, sein Verdauungssystem, seine Haut, seine Lunge und seine Augen befallen hätten.
Sieben Jahre lang kämpfte Manganiello gegen die Erkrankungen. In dieser Zeit litt er unter chronischen Schmerzen, musste sich nach eigenen Angaben einer lebensrettenden Organentnahme unterziehen und geriet in eine existenzielle Krise. Es sei ein langwieriger Kampf ums Überleben gewesen. Welches Organ ihm entfernt werden musste, verriet der Schauspieler zunächst nicht. Auch die Ärzte hätten kaum Antworten und keine klare Erklärung gehabt, so Manganiello.
"Brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens"
Als die Ärzte nicht erklären konnten, was mit ihm geschah, wandte er sich offenbar auch unorthodoxen Behandlungsformen zu. "Es war die brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens, eine, die ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen würde, aber auch mein größtes Abenteuer", erklärte Manganiello im "People"-Magazin.
"Ich hoffe, dass das, was ich auf dieser Reise durchgemacht habe, den Lesern Hoffnung geben kann, dass für sie Antworten und Heilung auf der anderen Seite dessen liegen, womit sie gerade zu kämpfen haben", fügte er hinzu. "Der Prozess des Schreibens dieses Buches schenkte mir eine neue Perspektive, die mir half zu erkennen, dass mein Leiden ein Kokon war, aus dem ich für immer verändert hervorgehen würde."
Wann genau der Schauspieler, der durch die Serie "True Blood" und die "Magic Mike"-Filme berühmt wurde, mit den Erkrankungen zu kämpfen hatte, ist nicht bekannt. Joe Manganiello war von 2015 bis 2024 mit seiner Schauspielkollegin Sofía Vergara (53) verheiratet. Vergangenes Jahr machte er seiner Partnerin Caitlin O'Connor (36) einen Heiratsantrag.