Die Filmwelt trauert um einen beliebten Schauspieler. John Capodice ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er spielte in mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen mit. Bekannt war er vor allem für seine Rolle in "Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv" an der Seite von Jim Carrey (62).

Capodice starb am Montag (30. Dezember), wie aus einem Eintrag auf der Homepage des Beerdigungsinstituts Pizzi Funeral Home in New Jersey hervorgeht. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Töchter und vier Enkelkinder. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. "John war ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Großvater und wird von allen, die das Vergnügen hatten, ihn kennenzulernen, vermisst werden", heißt es in der Anzeige.