Nach dem Kampf blieb Cena noch im Ring, um die Reaktionen des Publikums aufzusaugen. Die Zuschauer überschütteten ihn mit Jubel und Sprechchören. Der Wrestler verbeugte sich ein letztes Mal vor seinen treuen Anhängern und salutierte ihnen zum Abschied, wie in einem auf X geteilten Video zu sehen ist. "Ein letzter Abschied. Danke, John Cena", schrieb die US-amerikanische Wrestling-Federation WWE zu dem Clip.

Es ist vollbracht: John Cena (48) hat am 13. Dezember 2025 seinen letzten professionellen Wrestling-Kampf bestritten. In Washington, D.C. unterlag der erfolgreichste Wrestler der WWE-Geschichte dem aufstrebenden Star Gunther (38). Cenas Abschied bewegte Millionen Fans an TV-Geräten in aller Welt.

Bekannt aus "Fast & Furious" und mehr

Bereits im Juli 2024 hatte Cena seine Rücktrittspläne verkündet. 2025 sollte sein letztes Jahr im Ring sein - und so kam es auch. Cena kehrte für seine Abschiedstour zu einem nahezu vollständigen Terminkalender zurück und bereiste mit der WWE Europa und Nordamerika, um sich von seinen Fans zu verabschieden.

Im Laufe seiner Karriere gewann Cena insgesamt 17 Mal die sogenannte Weltmeisterschaft der WWE. Den letzten dieser Titel sicherte er sich erst im April dieses Jahres bei WrestleMania in Las Vegas.

Längst ist Cena nicht mehr nur im Ring erfolgreich. Auch seine Karriere in Hollywood kann sich sehen lassen. Er war in Blockbustern und Erfolgsfilmen wie "The Suicide Squad", "Argylle" oder "Fast & Furious 9" zu sehen. Zuletzt sorgte er mit seiner eigenen Superhelden-Comedyserie "Peacemaker" für Furore. Sein Erfolg wird in der Branche nur von einem Namen übertroffen: Dwayne "The Rock" Johnson (53), ebenfalls ein Kollege aus der "Fast & Furious"-Filmreihe und wohl einer der größten Hollywoodstars des Planeten.