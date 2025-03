"John Goodman hat eine Hüftverletzung erlitten", erklärte der Sprecher in einem Statement. "Er erhielt sofort medizinische Versorgung, was zu einer kurzen Unterbrechung der Dreharbeiten führte, um ihm Zeit zur Erholung zu geben."

Kursierte am 8. März noch eine vage Meldung über eine Verletzung an einem Tom-Cruise-Set , ist nun klar, wen es erwischt hat: Hollywoodstar John Goodman (72) hat sich bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film in England verletzt. Wie ein Sprecher von Warner Bros. Pictures dem US-Magazin "People" mitteilte , erlitt der Schauspieler eine Hüftverletzung . Der Vorfall ereignete sich während der Arbeit am neuesten Projekt des Oscar-prämierten Regisseurs Alejandro G. Iñárritu (60).

Dreharbeiten gehen kommende Woche weiter

Die britische Zeitung "The Sun" hatte als erstes Medium über den Vorfall berichtet. Laut dem Sprecher der Produktionsfirma sollen die Dreharbeiten in der kommenden Woche fortgesetzt werden. "Die Produktion wird die Dreharbeiten nächste Woche nach Johns vollständiger Genesung wieder aufnehmen", heißt es weiter in der Erklärung.

Der noch unbetitelte Film wird in den Pinewood Studios in England gedreht und hat einen voraussichtlichen Kinostart am 2. Oktober 2026. Neben Goodman spielen auch Tom Cruise (61), Jesse Plemons (36) und Riz Ahmed (41) in dem Projekt mit. Iñárritu, bekannt für Filme wie "Birdman", "The Revenant" und "Babel", gilt als einer der renommiertesten Regisseure Hollywoods.