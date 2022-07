Johnny Depp: Anwälte reagieren auf Heards Aufhebungsantrag

Depps Anwälte wollen Heards Antrag abweisen

In Heards Aufhebungsantrag heißt es: Das Urteil, sie habe Depp verleumdet, sei nicht durch Beweise gestützt. Ihre Anwälte behaupten außerdem, dass ein Geschworener nicht ordnungsgemäß überprüft worden sei, und stellten in Frage, ob dieser überhaupt in die Jury hätte berufen werden dürfen.

Depps Anwälte erklären nun laut "E! News", dass Heard und ihr Team Anfang April Zugang zur Liste der Geschworenen vor dem Prozess erhalten hätten und "mehr als genug Zeit hatten, bevor der Prozess begann, und während des sechswöchigen Prozesses, als mindestens zwei Ersatzgeschworene zur Verfügung standen, um die angeblichen 'neuen' Fakten zu untersuchen und zu entdecken". Weiter heißt es, dass der besagte Geschworene genauso überprüft worden sei "wie alle anderen Geschworenen auch". Depps Anwälte werfen Heard vor, ihren Antrag zudem nicht fristgerecht eingereicht zu haben.

"Obwohl sie verständlicherweise mit dem Ergebnis des Prozesses unzufrieden ist, hat Frau Heard keine legitime Grundlage gefunden, um die Entscheidung der Jury in irgendeiner Hinsicht aufzuheben", zitiert "E! News" weiter. "Herr Depp trägt respektvoll vor, dass das Gericht die Anträge von Frau Heard nach dem Prozess ablehnen sollte, da sie ins Leichtsinnige abgleiten."