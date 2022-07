Johnny Depp: Erzwungene Berufung im Heard-Prozess

"Das richtige Urteil"

Man hoffe nun, dass das Urteil bestehen bleibe, denn aus Sicht des Anwaltsteams von Depp sei es "das richtige Urteil" gewesen. Auf die Frage, ob Depp darauf verzichtet hätte, Berufung einzulegen, wenn Heard dies nicht getan hätte, antwortet Vasquez mit einem eindeutigen "Ja". Heards Anwälte wollten sich unterdessen laut King auf Nachfrage nicht äußern. Auch habe Vasquez ihr noch einmal bestätigt, dass es sich nicht um eine "Wie du mir, so ich dir"-Situation handle.

Anfang Juni wurde das Urteil in einem mehrwöchigen Verleumdungsprozess zwischen Depp und Heard gesprochen, in dem sich das ehemalige Paar gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigt hatte. Die Jury stellte sich zu einem großen Teil auf die Seite des "Fluch der Karibik"-Stars, der zwei Millionen US-Dollar an seine Ex-Frau zahlen muss. Heard traf es jedoch deutlich härter. Sie soll Depp mehr als zehn Millionen Dollar überweisen.

Nachdem US-Medien zunächst übereinstimmend darüber berichtet hatten, dass Heard Berufung einlege, hatte unter anderem das "People"-Magazin kurz darauf geschrieben, dass auch Depp diesen Schritt gehe. Eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Schauspielers hatte erklärt: "Wenn Frau Heard entschlossen ist, den Rechtsstreit fortzusetzen, indem sie gegen das Urteil Berufung einlegt, wird Herr Depp gleichzeitig Berufung einlegen, um sicherzustellen, dass die vollständige Akte und alle relevanten rechtlichen Fragen vom Berufungsgericht berücksichtigt werden." Zuvor war Heard bereits mit einem Antrag auf eine Aufhebung des Urteils gescheitert.