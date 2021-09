Johnny Depp über Cancel Culture: "Niemand ist sicher"

Cancel Culture

Der Schauspieler nimmt damit Referenz auf einen Rechtsstreit, den er gegen die britische Boulevardzeitung "The Sun" verloren hatte. Dort wurde er im Laufe seines öffentlichen Streits mit seiner Ex-Frau Amber Heard als "Frauenschläger" bezeichnet. Nach dem Urteil, das zu Gunsten von "The Sun" ausfiel, forderte Warner Bros. den Darsteller dazu auf, von seiner Rolle als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen" zurückzutreten.

2018 schrieb Amber Heard in einer Kolumne für die "Washington Post" über ihre Erfahrung mit häuslicher Gewalt. Sie erwähnte Depp im Artikel zwar nicht namentlich, aber warf ihm nach ihrer Trennung vor, gewalttätig ihr gegenüber geworden zu sein. Daraufhin klagte Depp sie wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar.