Johnny Depp: Von "fieser" Mutter als Kind verstoßen?

Wurde Depp als Jugendlicher verlassen?

In den Dokumenten aus dem Jahr 1981 wurde von der Mutter betont, dass der damals 17-Jährige für sich alleine Sorgen könne, und sie verlangte eine gerichtlich festgelegte Emanzipation des Minderjährigen. In diversen Interviews, sowie vor Gericht während des Rechtstreits mit seiner Ex-Frau Amber Heard, erklärte Depp mehrmals, bereits mit elf Jahren Drogen genommen zu haben und als 16-Jähriger von seiner Schule geflogen zu sein.

"Er berichtete von Drogenkonsum als 11-Jähriger, nahm Marijuana, Kokain, Ecstasy, LSD, verschreibungspflichtige Schmerzmittel, Opiate und Pilze. Sein Drogenkonsum sei eine Flucht vor seinen Problemen in der Familie gewesen", berichtet Paul Barresi über Depp.

"Man muss wohl nicht betonen, dass Johnny mit 17 Jahren weder finanziell unabhängig, noch emanzipiert war. So wie ich das sehe, wurde er von seiner Mutter verstoßen – und das in einer Zeit, wo er sie ohne Frage gebraucht hätte", so Barresi zusammenfassend. Ein Gerichtsbeschluss einer Emanzipation des minderjährigen Depps wurde jedoch nicht ausfindig gemacht.