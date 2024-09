Johnny Depp (61) wird auf dem Filmfestival in Rom mit einem Preis für seine Karriere geehrt, wie "Variety" berichtet. Dort läuft auch sein neuer Film "Modi" über drei wichtige Tage im Leben des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani (1884-1920). Seine Premiere feiert der Film bereits in diesen Tagen beim Filmfestival in San Sebastián.

Mit "Modi" kehrt Depp wieder hinter die Kamera, das erste Mal seit seinem Regiedebüt "The Brave" aus dem Jahr 1997, das bei den Kritikern nicht besonders gut angekommen war. "Modi" ist auch eines der ersten Projekte des Schauspielers seit seinem Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (38) im Jahr 2022. Sein Festival-Comeback hatte Depp letztes Jahr in Cannes mit einer Hauptrolle in "Jeanne du Barry" gefeiert.