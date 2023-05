Im Herbst beginnt der Dreh

Das Projekt, laut "Deadline" Depps zweite Regiearbeit nach "The Brave" (mit Marlon Brando) aus dem Jahr 1997, wird angeblich Interessenten in Cannes vorgestellt. Ein französisches Historiendrama mit Johnny Depp in der Hauptrolle wird die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes auch eröffnen. Den Festivalveranstaltern zufolge wird der Film "Jeanne du Barry", in dem der Schauspieler Ludwig XV. spielt, dort am 16. Mai seine Premiere feiern. Der Film markiert das Comeback für Depp nach dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37). Ihm wurden dabei mehr als zehn Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen, Heard erhielt in einer Gegenklage zwei Millionen US-Dollar.