Johnny Depp: "The Sun"-Urteil wird am Montag erwartet

Im Prozess zwischen dem US-Schauspieler Johnny Depp und dem Verlag der britischen Boulevardzeitung "The Sun" wird für kommenden Montag ein Urteil in London erwartet. Das Gericht will nach Angaben vom Dienstag um 10.00 Uhr Ortszeit (11.00 MEZ) seine Entscheidung bekanntgeben. Depp (57) hatte wegen eines Artikels Klage erhoben, in dem behauptet wurde, er habe seine frühere Ehefrau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.