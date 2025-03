Quiz-Format startet im März

2025 kehrt ihre Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zurück. 2024 hatten sie es in ihren 24-stündigen TV-Marathon eingebunden, dieses Jahr wird es als eigene Sendung auf ProSieben und Joyn gezeigt. Einer Mitteilung des Senders zufolge werden die vier Episoden ab 22. März um 20:15 Uhr live im TV und im Stream präsentiert. In 25 Runden werden die Teilnehmenden in der Show um das Preisgeld von 100.000 Euro quizzen.