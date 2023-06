Mit seiner neuen Amazon-Dokuserie "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" taucht der Entertainer nun in ein Thema ein, das von Schenkelklopfern weit entfernt ist. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät er, wie es zu diesem Vorhaben kam, warum es keine einmalige Sache bleiben wird und warum er sicher ist, dass seine Fans bei dem Projekt hinter ihm stehen.