Jonah Hill: "Liebe und akzeptiere mich endlich selbst"

Auch Männer haben mit Fat-Shaming zu kämpfen: Im Alter von 24 Jahren wurde Jonah Hill mit "Superbad" zum Star. Später spielte er an der Seite von Channing Tatum in "21 Jump Street", für seine Rolle in "The Wolf of Wall Street" wurde er sogar für einen Oscar nominiert. Dennoch wurde der Schauspieler in den Medien immer wieder für seine Figur belächelt oder kritisiert. Wie er nun in einem Instagram-Posting enthüllt, ging das nicht immer spurlos an ihm vorbei.