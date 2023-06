Im Sommer letzten Jahres hatte Hill eine Pause vom roten Teppich angekündigt. Kommende Projekte wolle er zunächst nicht mehr auf öffentlichen Veranstaltungen promoten. Bekanntheit erlangte Hill durch Filme wie "Superbad" (2007), "Die Kunst zu gewinnen - Moneyball" (2011) und "21 Jump Street" (2012). Für seine Rolle in "The Wolf of Wall Street" bekam er 2013 seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller.