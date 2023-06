Er ist ein bekanntes Gesicht aus der Kindheit der meisten Millenials: US-Schauspieler Jonathan Frakes begleitet schon seit 35 Jahren die Generationen mit seiner Film- und TV-Präsenz. Ob als Commander William Thomas 'Will' Riker in Star Trek oder ab 1998 in der erfolgreichen Serie „X-Factor: Das Unfassbare“ – Sci-Fi-Fans und Fantasy-Anhänger:innen weltweit kennen den Satz: "Ist diese Geschichte nun wahr, oder vielleicht doch frei erfunden?"

Die österreichischen Fans dürfen sich nun freuen: Die Vienna Comic Con holt Frakes dieses Jahr als Gast nach Wien.