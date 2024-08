Jonathan Majors: So reagiert er auf MCU-Tausch Doom statt Kang

In der Serie "Loki" und dem Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" wurde dessen Figur Kang auch schon als kommender Superschurke in Stellung gebracht. Doch dann überschattete eine Verurteilung wegen häuslicher Gewalt die aufstrebende Karriere von Majors - und mit ihr seine Marvel-Zukunft. Auf die Tatsache angesprochen, dass er allen Anschein nach nonchalant von Downey Jr. ersetzt wird, reagierte der Star gegenüber der Klatschseite "TMZ" entsprechend geknickt .

Die Ankündigung, dass Robert Downey Jr. (59) als Fiesling Doctor Doom sein Comeback im Marvel-Universum feiern wird, sorgte bei der Comic Con in San Diego und kurz darauf auch rund um den Globus für Jubelstürme. Doch die Freude so vieler ist das Leid einer ganz bestimmten Person: Denn eigentlich war Schauspieler Jonathan Majors (34) fest als neuer Bösewicht in den beiden anstehenden Avengers-Filmen vorgesehen.

Bekommt auch Majors eine zweite Chance?

Auf diesen Umstand angesprochen, äußert Majors gegenüber "TMZ" seine Hoffnung, dass auch ihm in Hollywood verziehen werde. Über eine mögliche Rückkehr ins MCU als Kang sagt er dementsprechend: "Wenn es das ist, was die Fans wollen. Wenn es das ist, was Marvel will... auf jeden Fall, lasst uns loslegen."

Der erste der beiden kommenden Filme mit Downey Jr. wird den Namen "Avengers: Doomsday" bekommen, die zweite Folge mit dem Ex-Iron-Man-Darsteller hört auf den Namen "Avengers: Secret Wars". An den geplanten Startterminen soll außerdem weiterhin festgehalten werden. Somit wird erwartet, dass "Avengers 5" am 29. April 2026 in die österreichischen und deutschen Kinos kommt, "Avengers 6" folgt dann rund ein Jahr später am 5. Mai 2027.