Netflix-Erfolg mit "Toy Boy"

De la Torre, der in der spanischen Stadt Montilla in der Provinz Córdoba geboren wurde, trat in beiden Staffeln der Netflix-Serie "Toy Boy" auf, die zwischen 2019 und 2021 ausgestrahlt wurde. In der Krimiserie über einen Stripper, der für einen Mord im Gefängnis landet, den er nicht begangen hat, spielte de la Torre die Figur Iván.

Auch in nationalen spanischen Serienproduktionen war der Darsteller im Lauf der Jahre zu sehen - etwa in der Historienserie "Amar es para siempre" oder der Krimiserie "Vis a Vis: El Oasis". Daneben soll er als Model für Schmuck- und Modemarken tätig gewesen sein. Unter dem letzten Instagram-Beitrag de la Torres aus dem Juni dieses Jahres kondolieren Fans und Follower. "Das kann nicht sein, ich glaube es nicht", schrieb etwa ein User. "Es ist nicht fair, du hättest mehr Zeit verdient, niemand hat das Leben so genossen wie du", kommentierte eine weitere Person.